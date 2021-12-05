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Благотворительный фестиваль состоялся в Нур-Султане

5 Декабря 2021 13:36
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Благотворительный фестиваль состоялся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялся благотворительный фестиваль «Мелодии волшебства». В рамках фестиваля будет оказана необходимая помощь детским домам в сельской местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Воспитанники сельских детских домов получат новогодние подарки, именно те, о которых они мечтали. Среди множества разных подарков есть велосипеды, скейты, самокаты, телефоны, планшеты и другие. Фестиваль «Мелодии волшебства» проходит ежегодно накануне Нового года, наполняя жизнь детей из детских домов атмосферой внимания, доброты и волшебства.


В этом году в рамках проекта «Мелодии волшебства» необходимую помощь и подарки получат следующие детские дома:

1. Детская деревня семейного типа (с. Кенжеколь, Павлодарская область);

2. Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (город Тараз);

3. Детская деревня семейного типа и дом юношества (поселок Геолог, Атырауская область);

4. Детский дом «Таншолпан» (поселок Пришахтинск, Карагандинская область).

Все собранные средства в рамках фестиваля будут направлены на приобретение современного оборудования для учебных мастерских, игровых комнат в детских домах вышеуказанных регионов, а также на реабилитационное оборудование.

«Проект «Мелодии волшебства» существует уже 4 года. В рамках проекта мы охватываем в год 4 детских дома. Сейчас история проекта насчитывает помощь 12 детским домам по всем регионам страны. Оказывается помощь в приобретении необходимых медицинских или учебных оборудований, кроме того каждый ребенок получает свой персональный подарок. Проект «Мелодии волшебства» - это проект волшебников, которые дарят детям в канун праздников незабываемые эмоции. И каждый из нас может стать этим волшебником, приняв участие в проекте «Мелодии волшебства», - отметила директор гуманитарного фонда «Дегдар» Лаура Ахметова.

Представители детских домов, которым будет оказана помощь в этом году, выразили благодарность организаторам.

«Мы благодарны фонду «Дегдар» за предоставление такой уникальной возможности и большой радости детям нашей детской деревни. Ребята с нетерпением ждут своих подарков, ведь они мечтали о них долгое время. Также хотелось бы сказать огромное спасибо за такой замечательный праздничный концерт», - поделилась директор «Детская деревня семейного типа и дом юношества» поселка Геолог Атырауской области Гульсара Ботатаева.

Стать частью благотворительного фестиваля, наполненного атмосферой тепла и доброты, смогли не только воспитанники детских домов. Столичные зрители также смогли окунуться в мир волшебной музыки. В рамках фестиваля состоялся благотворительный концерт «Мелодии рождества», который прошел в ЦКЗ «Қазақстан». На сцене главного концертного зала страны выступили отечественные мастера классической сцены – Салтанат Ахметова, Дамир Садуахасов, а также слушатели Международной оперной академии Astana opera. Концерт прошел в сопровождении симфонического оркестра театра «Астана Опера», дирижер Константин Хватынец (Россия). Артисты исполнили популярные арии из опер и оперетт. Посетить концерт и послушать мировые шедевры оперного искусства зрители смогли абсолютно бесплатно. По традиции вход для зрителей был по бесплатным билетам.

Кроме того, в холле концертного зала были установлены боксы для пожертвований в пользу воспитанников вышеуказанных детских домов.

Как отметили организаторы, фестиваль «Мелодии волшебства» впервые состоялся в 2017 году и стал уже доброй традицией. По словам организаторов, с 2017 по 2020 год собрано 121 854 812 тенге.Эти средства были направлены на социальную реабилитацию детей-сирот, медицинское оборудование, оборудование для игровых комнат и учебных мастерских, новогодние подарки. Основатель и идейный вдохновитель фестиваля – Дарига Назарбаева, возглавляющая попечительский совет гуманитарного фонда «Дегдар».


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#Нур-Султан   #Благотворительность   #Общество  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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