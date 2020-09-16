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Благотворительный экомарафон пройдёт в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
16 Сентября 2020, 15:20
Благотворительный экомарафон пройдёт в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде в предстоящую субботу, 19 сентября, пройдёт забег в онлайн-режиме. Его участники помогут очистить улицы от мусора и пожертвуют деньги на лечение девочки, больной раком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Марафон «Беги со смыслом» приурочен ко Всемирному дню чистоты. В этот день во всём мире неравнодушные люди выходят на экологические акции и субботники, чтобы сделать планету чище. Не останется в стороне и Караганда.

Из-за сохраняющихся в регионе карантинных ограничений забег пройдет в онлайн-режиме. Участникам потребуется установить на свои смартфоны приложение STRAVA, которое зафиксирует результаты. Организаторы предложили на выбор три дистанции - 3, 5 или 10 км.

Бегуны будут собирать мусор по пути. Для этого нужно взять перчатки и пакеты.

Участие платное: для взрослых - 1 500 тенге, для детей - 500 тенге. Все вырученные деньги пойдут на лечение Софьи Данко, 12-летней карагандинки, страдающей острым миелобластным лейкозом. Для лечения и трансплантации костного мозга необходимо собрать 166 000 долларов США.

После окончания забега скриншот приложения и фото пакетов с собранным мусором нужно отправить организаторам.

Все участники марафона получат медали.

За подробностями обращаться по телефонам: 8 701 2141077, 8 700 995599.

Форма регистрации доступна по ссылке: http://forms.gle/3kgFaV9qMhZiMAct7.


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