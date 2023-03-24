Благотворительные спектакли дает Жамбылский русский драматический театр

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылском областном русском драматическом театре традиционно проходит серия благотворительных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наурыз мейрамы - древнейший народный праздник, который привязан к сезонным изменениям в природе. И в нашем театре он давно уже стал традиционным, - сказала заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон. – В этом году театрализованное представление «Наурыз – праздник дружбы и добра» проходит в новом стиле - в лесной тематике. Коварная Пурга, у которой растаяло жилище, обманом выселяет доброго и доверчивого Лучика из его домика. Отчаявшийся Лучик скитается по лесу и встречает мудрого Старца, которому удается прогнать Пургу. «Весна пришла - весне дорогу!» - восклицают герои, радуясь обновлению природы».

Режиссером-постановщиком праздничного представления выступила отличник культуры Республики Казахстан Ольга Избасарова, художник-постановщик - Рахат Сапаралиева, балетмейстер - Шукуржан Хакимбаев.

«Перед создателями спектакля стояла непростая задача - привлечь внимание маленьких зрителей к ярким образам и при этом донести до них идеи добра и согласия. Постановка на Наурыз традиционно интерактивная. Дети с восторгом поют и танцуют вместе с артистами театра, играют в игры с национальными элементами. Для спектакля изготовили новые костюмы для актеров и реквизит в национальном стиле», - пояснила Валерия Сон.

В рамках празднования Наурыз мейрамы театр проводит выездные спектакли в отдаленные села районов Жамбылской области. На каждый такой спектакль в селах приходят 200 – 300 зрителей разных возрастов.

«Традиционно наш театр проводит благотворительные показы праздничного спектакля. В этом году благотворительный показ пройдет на сцене театра для детей из благотворительного фонда «Қамкор Жүрек» и подопечных горсобеса. Ежегодно один из показов проходит благотворительно для детей-инвалидов, детей из малоимущих семей, детей оставшихся без попечения родителей», - отметила заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон.

Образованный в 1967 году в городе Джамбуле (ныне Тараз) театр более полувека радует своим творчеством зрителей и гостей города. В его репертуаре порядка сорока спектаклей по пьесам русских, зарубежных и казахских классиков, а также местных драматургов.