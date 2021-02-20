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    21:00, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Благотворительные соревнования по зимнему триатлону состоятся в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 февраля в столичном Триатлон парке состоятся индивидуальные соревнования по зимнему триатлону, приуроченные к 30-летию Независимости Казахстана, передает официальный сайт акима города.

    Стоит отметить, все регистрационные взносы, собранные на соревнованиях, будут направляться в благотворительный фонд «Мир равных возможностей» в поддержку социального проекта «Саламатты болашақ» - «Спорт для всех! Спорт без границ!». Проект помогает детям с особыми образовательными потребностями интегрироваться в общество посредством адаптивной физической культуры и спорта.

    Организаторами ежегодных соревнований по зимнему триатлону выступают ГУ «Управление физической культуры и спорта города Нур-Султана» и Федерация триатлона г. Нур-Султан.

    Состязания проводятся среди участников на дистанции укороченного супер-спринта: бег – 2 км; велоэтап – 3 км; лыжный этап – 2,5 км. (все этапы – в один круг).

    Чемпионат пройдет с раздельным стартом каждого участника, временной промежуток не меньше 20 секунд. Участие в нем могут принять все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью, в возрастной категории от 18 лет и старше.

    Каждый участник соревнований, закончивший дистанцию не позднее установленного временного ограничения, на финише награждается памятной медалью и дипломами от организаторов.

    Спортсмены, занявшие 1-3 места в своих возрастных категориях будут награждаться 23-25 февраля в офисе Федерации триатлона г.Нур-Султан.

    Число участников соревнований с каждым годом растёт. Среди них - профессиональные спортсмены и любители. Кроме того, спортивное мероприятие оказывает большую пользу для жителей и гостей города, приобщая их к спорту и здоровому образу жизни.

    На сегодня для участия в соревнованиях зарегистрировались 173 человека.

    Соревнования пройдут с соблюдением всех санитарных норм.


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