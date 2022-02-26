Благотворительные соревнования по зимнему триатлону пройдут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благотворительные соревнования по зимнему триатлону пройдут 27 февраля в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».

Соревнования будут проходить в три этапа на следующие дистанции: бег – 2,5 км; велоэтап – 3 км; лыжный этап – 2,5 км (все этапы – в один круг). Старт соревнований запланирован в 10:00 в Триатлон парке.

В чемпионате могут принять участие все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью, в возрастной категории от 18 лет и старше. Триатлон проводится при поддержке ГУ «Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан» и Федерации триатлона Нур-Султана.

Главная цель соревнований - развитие и популяризация триатлона, велоспорта, легкой атлетики и лыжного спорта среди любителей спорта и приверженцев здорового образа жизни.

Каждый участник соревнований на финише будет награжден памятной медалью и дипломами от организаторов. Спортсмены, занявшие 1-3 места в своих возрастных категориях будут награждаться почётными дипломами и денежными сертификатами.

В данном соревновании все регистрационные взносы будут направлены на выполнение благотворительных целей в поддержку паратриатлона, а именно для закупа тандемного велосипеда и экипировки.

Из года в год спортивное мероприятие уже стало частью зимнего столичного сезона, и теперь его с нетерпением ждут любители этого вида спорта. Среди них - профессиональные спортсмены и любители.

На данный момент на соревнование зарегистрировано 150 участников.