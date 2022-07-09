9 Июля 2022 19:00

Благотворительные проекты предложили фонду «Қазақстан халқына» в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау состоялось встреча с председателем правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Болатом Жамишевым по вопросам разработки и обновлению программных документов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

Болат Жамишев рассказал о целях и задачах фонда на предстоящий год.

«В сентябре мы хотим организовать большую конференцию национальной благотворительности для определения целевых направлений деятельности фонда. Одним из важных пунктов в подготовительных работах станут встречи во всех регионах Казахстана. Первую встречу мы проводим здесь, в Кокшетау», - отметил председатель правления фонда.

В свою очередь заместитель акима Акмолинской области Малгаждар Таткеев выразил благодарность за внимание и поддержку, оказываемую региону.

«Отрадно, что именно Акмолинская область была выбрана в числе первых в качестве площадки для обсуждения новых благотворительных программ и проектов фонда. Его работа является доказательством в решении как точечных проблем граждан, так и глобальных в ключевых сферах жизнедеятельности», - подчеркнул М. Таткеев.

За последние два года в области реализовано свыше 2 тыс. социальных инициатив на общую сумму около 9 млрд тенге, построено и реконструировано почти 130 объектов.

Со своими предложениями выступили депутат областного маслихата, директор группы компаний «Қазына SR» Сайра Матайбаева, председатель ОО «Центр реабилитации инвалидов «Шанс» Василий Шиманский, председатель ОФ «Доброе сердце Лидер.kz» Ирина Катухова и другие.

В завершение сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве.