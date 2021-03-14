Благотворительные акции, концерты и спектакли пройдут в «Астана Опера» в честь Наурыз мейрамы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно концепции празднования Наурыза в новом формате, основная цель мероприятий состоит в том, чтобы укрепить мир и дружбу на казахстанской земле, сохранить национальную идентичность, популяризировать семейные ценности, развить культуру благотворительности, а также сформировать бережное отношение к окружающей среде. В рамках нового праздничного формата театром в течение всего месяца активно проводятся благотворительные акции и концерты.

Кроме того, для жителей и гостей города артисты «Астана Опера» приготовили увлекательную афишу мероприятий. Так, 21, 22 и 23 марта на сцене Большого зала при поддержке Министерства культуры и спорта представят оперу, которая многие годы не сходит с казахстанских сцен, жемчужину национального музыкального искусства – «Кыз Жибек». Известный дирижер Абзал Мухитдин и режиссер Михаил Панджавидзе предложили новое прочтение отечественной классики. Благодаря использованию 3D-технологий страницы народной лиро-эпической поэмы «Кыз Жибек» оживают на глазах зрителей: движение каравана, показанное на проекции, неожиданно продолжается на сцене. Яркие костюмы, видеоинсталляции, интересная работа художника по свету, великолепные танцы, а главное – музыка, которую мы все знаем и любим с детства, прекрасные голоса солистов и слаженное звучание оркестра делают постановку «Кыз Жибек» незабываемой.

Значимый дебют в этой опере состоится 22 марта у ведущего солиста «Астана Опера», заслуженного деятеля Казахстана Жаната Шыбыкбаева, он впервые выйдет на сцену в одной из главных партий – Бекежана. Напомним, что ранее известный певец исполнял роль Базарбая. Артист отметил, что для него большая честь выступать в светлый праздник Наурыз и дарить людям счастье.

- Наша основная задача – создать в зале приподнятое настроение, чтобы каждый после просмотра спектакля испытал радость встречи с высоким искусством. Я поздравляю всех казахстанцев с главным весенним праздником и хочу пожелать мира, добра и благополучия всем семьям, - сказал Жанат Шыбыкбаев.

На сцене Камерного зала пройдут яркие концерты с насыщенной и динамичной программой: «Қош келдің, Наурыз!» состоится 22 марта в 15:00, музыкальный вечер «Наурыз шашу!» - 25 марта в 19:00. Вниманию публики представят камерные и вокальные сочинения казахстанских авторов в исполнении солистов оперы, артистов оркестра «Астана Опера» и других музыкантов.

Все праздничные мероприятия, проводимые в Большом и Камерном залах театра, приурочены к 30-летию Независимости Казахстана.



