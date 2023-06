Благотворительную помощь фонду «Дом мамы» передали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Церемония передачи благотворительной помощи от группы «Friends of Korea» при поддержке посольства Республики Корея в Казахстане состоялась в столичном «Ана үйі» (Дом мамы), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Благотворительная помощь общественному фонду «Ана үйі» оценивается в размере 2 тысяч долларов. Бытовая техника, а именно холодильники, электролиты, чайники, миксер, мясорубка и другие предметы передадут в два дома общественного фонда, которые расположены в Нур-Султане.

«Сегодняшнее мероприятие является вторым по счету, организованным в рамках группы «Friends of Korea» . В прошлом году мы посещали специализированный дом ребенка в Нур-Султане. Отрадно, что данное мероприятие организовано с помощью студентов группы «Friends of Korea». Это показывает стремление студентов организовывать такие благотворительные акции. В рамках акции посольство Кореи с группой студентов «Friends of Korea» предоставили Дому мамы бытовую технику. Мы надеемся что бытовая техника будет какой-либо помощью для дальнейшего развития Дома. Сегодня, увидев всю инфраструктуру в доме, хотел бы выразить уважение за такую деятельность», - рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Корея в Республике Казахстан Ку Хонг-сок.

Посол отметил, что за период пандемии Правительство Республики Корея оказало гуманитарную помощь Казахстану в размере 800 тысяч долларов.

По словам Ку Хонг-сок, от имени посольства были проведены различные мероприятия для домов престарелых, детских домов.

«Фонду 8 лет. На данный момент работает 21 дом по всему Казахстану. За время существования фонда 5 тысяч мам прошли через наш проект, получили помощь. Мы сейчас предотвращаем попадание детей в дома ребенка практически на 70%. Все дома типичные. Есть спальни, игровые. Первый этаж - общая зона и есть производственные - небольшие помещения, где мамы могут шить, печь и заниматься предпринимательством. Оказываем психологическую, социальную помощь, помогаем оформлять пособия, также юридическую помощь. У нас также есть волонтеры», - сказала в свою очередь исполнительный директор общественного фонда Анар Рахимбева.

Как отметила руководитель общественного фонда «Дом мамы» Сания Аренова, в Нур-Султане работают два дома, в котором проживают в общем 20 мам и 20 детей.

«Как правило женщины без работы, у них нет крыши над головой, у них маленькие дети или на последнем месяце беременности. Их не берут на работу, естественно у них нет денег и финансовой поддержки, они все без работы. С 2013 года до сегодняшнего дня помогли 5 тыс. мамам», - добавила Сания Аренова.

Отметим, что в прошлом году, в октябре месяце, группа «Friends of Korea» предоставила средства индивидуальной защиты, подгузники, салфетки и многое другое для ГКУ «Специализированный дом ребенка» в виде благотворительной помощи.

Группа «Friends of Korea» - это дружеская площадка для знакомства и налаживания тесных взаимных контактов между корейскими студенческими клубами университетов Казахстана, а также для проведения совместных мероприятий студенческих клубов. Группа была основана в 2019 году в рамках реализации публичной дипломатии (public diplomacy) Посольства Республики Корея в Республике Казахстан. В настоящее время, членами группы являются более 150 студентов из разных университетов, включая Назарбаев Университет, Евразийский Национальный Университет имени Л.Н. Гумилева, а также Кызылординский Государственный Университет им. Коркыт Ата.

Напомним, в мае от выпускников программы KOICA и посольством Республики Корея в Казахстане была передана помощь медицинским работникам Казахстана в виде средств индивидуальной защиты (СИЗ).