Благотворительную акцию ко Дню семьи провел медцентр в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благотворительную акцию, приуроченную ко Дню семьи и Дню инвалидов, организовал для взрослых и детей медицинский центр «Жанұя» при поддержке акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель данного мероприятия – привлечь внимание общественности к развитию института семьи, а также обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями, внести свой вклад в улучшение качества их жизни.

В ходе акции у каждого появилась возможность бесплатно пройти медицинский осмотр и получить консультацию специалистов. Для посетителей также была подготовлена концертная программа.









Как рассказала директор ТОО «Казахстанская социальная медицинская компания «Жанұя» Гульмира Бикетова, благотворительная акция организовывается центром на добровольной основе при поддержке управления здравоохранения города Нур-Султана.

«Акция приурочена ко Дню инвалидов, также ко Дню пожилых и Дню семьи. У нас много НПО, которые помогают и очень много людей, которые хотели бы помочь. Также хотелось бы поблагодарить общественный фонд по организации благотворительных мероприятий «Особые праздники». Я думаю, что население не должно бояться медиков, не должно это все быть связано с холодными процедурными кабинетами. Сейчас государственная программа ориентирована на профилактику. Мы решили так, как говорится, по-домашнему проявиться. Люди очень нуждаются в простом человеческом общении. Кстати, коллектив 100-процентно поддержал данную инициативу. Работа должна приносить удовольствие», - отметила она.





Между тем социальный работник центра Сауле Ахметжанова поделилась, почему важно проводить такие мероприятия для своих пациентов.

«Наша работа заключается в том, чтобы помогать детям, пенсионерам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Для этого мы организовали этот праздник. Мы хотели, чтобы дети отвлеклись, увидели, что в жизни есть что-то хорошее. Специально пригласили детей разных возрастов и способностей, чтобы они чувствовали себя комфортно и социализировались. Мы не только мероприятия организовываем. Я хожу по кварталу, у меня патронаж, провожу беседы с людьми, работаю как психолог. Мы помогаем находить бесплатные секции для детей, привлекаем общественников и совместно работаем. Понятно, что психологическая помощь не всем нужна, в основном это люди, которые сидят дома, в четырех стенах. По списку у меня 36 детей, за которыми я должны присматривать. Это дети с ограниченными возможностями», - сказала социальный работник.





Отметим, в структуре организации по городу работают 3 центра.

«В нашей структуре имеется центр семейного здоровья на более чем 20 тыс. человек в селе Косшы. Всего у нас обслуживаются и прикреплено по городу Нур-Султану более 20 тыс. человек. В целом, «Жанұя» обслуживает более 40 тыс. человек. Наша компания берет госзаказ, в рамках которого мы оказываем первичную медико-санитарную помощь. Это такие же услуги, которые входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Наш центр был открыт в рамках проекта «Доктор у дома», - проинформировала директор центра Гульмира Бикетова.

Для социально уязвимых слоев населения ТОО КСМК «Жанұя» предоставляет в рамках гарантированного объема бесплатного медицинского обеспечения возможность воспользоваться социальным окном.











