Благотворительную акцию к 8 марта провели в столичном Доме дружбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Международного женского дня и в рамках «Марафона добрых дел» в столичном Доме дружбы Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» при содействии Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана провел праздничное мероприятие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Ежегодное мероприятие, которое проводится уже десятый год, провели в рамках акции «30 добрых дел», приуроченной к 30-летию Независимости.

Мероприятие направлено на привлечение внимания общественности к проблемам незрячих людей. С Международным женским днем собравшихся женщин поздравил руководитель общественного объединения «Казахское общество слепых» Ергали Бухаров.

В ходе благотворительной акции ее участниками организована концертная программа, вручены цветы и 50 памятных подарков. В связи с пандемией в каждом наборе предусмотрены средства личной гигиены, а также сладости.

Председатель столичного турецкого этнокультурного центра Аскер Пириев выразил пожелания собравшимся и поблагодарил Казахское общество слепых за постоянную поддержку инициативы.