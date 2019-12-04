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Благотворительную акцию для детей с особыми потребностями запустили в «Jas Otan»

4 Декабря 2019 09:42
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Благотворительную акцию для детей с особыми потребностями запустили в «Jas Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице стартовала благотворительная акция «Арман ағашы» по инициативе Молодежного крыла «Jas Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметили в «Jas Otan», акция направлена на помощь и поддержку детей с особыми потребностями из КГУ «Нұрлы жүрек» города Нур-Султана.

В рамках данной акции все неравнодушные горожане и гости города могут воплотить мечту каждого ребенка. Для этого ему стоит прийти и взять письмо с желанием от детей, оставить координаты и принести подарок на пункт приёма. В рамках данной акции планируется помочь 117 постояльцам «Нұрлы жүрек», это именно те ребята, которые постоянно живут в нем и лишены родительского попечения.

«Мы повсеместно запускаем акцию «Арман ағашы». В рамках акции мы хотим подарить частичку тепла и любви детям, которые обделены родительским вниманием и имеют особые потребности. Мы заранее встретились с представителями центра и знаем, какие подарки нужны подопечным. Я уверен, что каждая мечта ребенка должна обязательно воплотиться в реальность, несмотря ни на что. Ведь, осуществляя мечту ребенка, мы дарим ему вдохновение», - сказал председатель МК «Jas Otan» Дәулет Кәрібек.

Акция продлится до конца месяца, все собранные подарки будут вручены детям с красочной концертной программой.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Общество,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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