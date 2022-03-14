Благотворительную акцию «Бауырсақ Time» провели в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области работники образования района устроили благотворительную акцию с бауырсаками. Работники образования Павлодарского района передали бауырсаки в региональный центр по спасению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Они призвали казахстанцев участию в подобных мероприятиях,

«Отдел образования Павлодарского района продолжает добрую традицию нашего народа «Что бы ты ни дал, дай ребёнку, сделай для ребёнка». В целях пропаганды традиций гостеприимства казахского народа и приверженности благотворительному направлению в преддверии празднования Наурыза отделом образования Павлодарского района стартовала благотворительная акция «Бауырсак Time», - рассказали в управлении образования Павлодарской области.

Бауырсак – неотъемлемый атрибут дастархана казахов. Ароматный, горячий, вкусный бауырсак несет особый смысл. В этом простом блюде - живое тепло солнца, мир и благоденствие.

«Участие в благотворительных акциях даёт возможность каждому желающему сделать доброе дело и помочь людям, которые нуждаются в помощи. Именно поэтому так важно привлечь внимание общественности к данному мероприятию», - отметили инициаторы проекта.