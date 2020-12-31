Благотворительностью завершили год полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области в преддверии Нового года приняли участие в благотворительной акции «Подари праздник детям», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка посетили семьи с маленькими детьми: многодетные, неполные, неблагополучные, семьи людей, на чьих доходах особенно остро сказались карантинные мероприятия. Продукты и сладости, игрушки, книги, детская одежда, бытовая химия — кто-то покупал подарки, кто-то приносил из дома то, чем мог поделиться.

Учитывая необходимость строго соблюдать санитарные нормы, полицейские ограничились передачей подарков.

«Инициатива помочь нуждающимся пришла от подразделений, которые теснее всего контактируют с населением. Выбор адресатов помогают делать сотрудники ювенальной полиции. По роду службы они хорошо знают, кому из юных петропавловцев нужнее всего доброе участие, чтобы ощутить новогоднюю радость. Это был единственный критерий отбора. Не в наших силах помочь всем, но стараемся сохранить в сердцах детей веру в новогоднее чудо. И в течение года эти семьи под пристальным вниманием», - поделился начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

Спецподразделение департамента полиции «помогло» Деду Морозу исполнить желание девочки по имени Дильназ, которой сложно самостоятельно передвигаться. Уже пять лет как полицейские взяли шефство над ней. Девочка мечтала о снегоходе. Офицеры исполнили ее мечту.

«Караван добра» побывал в 18 многодетных семьях, в которых воспитывается 61 ребёнок. В 18 сложных жизненных историях появился ещё один светлый момент: детям помогли хорошо отпраздновать всеми любимый праздник — Новый год.