Благотворительность и волонтерство стали социальной нормой – Бану Нургазиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева выступила на расширенном заседании коллегии Министерства информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кризис – время возможностей. Пандемия заставила поменять привычные методы работы. Дистанцированность привела к обновлению формата коммуникаций. И хотя ничто не заменит личного общения, удалось эффективно адаптироваться к новым условиям и сохранить успешные каналы коммуникации», - сказала Бану Нургазиева.

По ее словам, появилось понимание важности результативности коллективных действий.

«Благотворительность и волонтерство приняли общенациональный масштаб и стали социальной нормой. Впервые в истории Гражданский форум Казахстана прошел в дистанционном формате как Неделя гражданского общества. Проведение в онлайн-режиме свыше 40 разноформатных диалоговых площадок позволило обеспечить небывалый прежде охват порядка 20 тысяч человек. По итогам форума выработано более 650 рекомендаций, что подтверждает растущую активность гражданского общества», - заключила спикер.