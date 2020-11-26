Благотворительность и волонтерство приняли общенациональный масштаб – Болат Тлепов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благотворительность и волонтерство приняли общенациональный масштаб в условиях пандемии. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов на Форуме доноров, проходящем в рамках IX Гражданского форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благотворительность и волонтерство приняли общенациональный масштаб в условиях пандемии. В этой связи Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев дал соответствующие поручения по поддержке благотворительной деятельности для обеспечения удобств и выгоды бизнесу в направлении средств на благотворительность.

Государство активно выражает поддержку усилиям гражданского и международного сообщества, направленным на создание благоприятных условий для достижения долгосрочных целей развития и решения существующих актуальных социальных проблем нашего общества. И, как следствие этого, тематика сегодняшнего форума направлена на обмен опытом, внедрение лучших мировых практик в благотворительную деятельность в Казахстане», – сказал Б. Тлепов.

Вице-министр отметил, что совместные усилия государства, доноров, грантодающих организаций, бизнеса и НПО помогают преодолевать трудности. 2020 год является особенным из-за пандемии коронавируса, который вызвал обширный кризис во всем мировом сообществе и практически во всех сферах, нарушая привычную жизнедеятельность людей и общества. Во время первой волны пандемии активно показали свою роль и гражданское общество, и бизнес, и международные организации развития, и государство. Особенно проявили себя международные грантодающие и донорские организации.

Б. Тлепов выразил благодарность Турецкому агентству по сотрудничеству и координированию в Казахстане за институциональную поддержку Центра поддержки гражданских инициатив, в частности, оснащение медиакомнаты на базе центра. Такая поддержка важна для укрепления и расширения возможностей гражданского общества в онлайн-формате.

«Активная поддержка бизнесом гражданских инициатив имеет важное значение. Еще в 2008 году на республиканском Форуме по вопросам социальной ответственности бизнеса Елбасы Нурсултан Назарбаев отмечал, что формирование социальной ответственности государства и бизнеса является одним из базовых условий устойчивого развития. Поддержку делового сообщества в период пандемии мы рассматриваем в качестве проявления этой синергии, которая должна углубляться для обеспечения устойчивого развития общества», – подчеркнул вице-министр.