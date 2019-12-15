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Благотворительное мероприятие прошло в центральной мечети Шымкента
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В центральной мечети Шымкента «Halifa-Al Nahaian Аqmeshit» прошло благотворительное мероприятие под названием «Оқы! Жаратушы Раббыңның атымен», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В рамках мероприятия для мечетей города и медресе было бесплатно роздано 1000 экземпляров Священного Корана.
В ходе мероприятия к присутствующим с речью обратились заместитель главного имама Ахметжан кажы Керимбек и руководитель казахстанского представительства Кувейтского фонда «Дүниежүзілік қайырымдылық» («Всемирная благотворительность»), доктор Ясир Мухаммад Али. Служители мечети высказали удовлетворение и отметили большую пользу благотворительной акции. Они поблагодарили казахстанское представительство фонда за оказание денежной поддержки благотворительного мероприятия.
Напомним, Священный Коран считается главной книгой мусульман, наставляющей верующих на путь истинный.
Автор: Айнур Акбаева
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