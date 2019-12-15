+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -2 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Благотворительное мероприятие прошло в центральной мечети Шымкента

15 Декабря 2019 01:13
Поделиться:
Благотворительное мероприятие прошло в центральной мечети Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В центральной мечети Шымкента «Halifa-Al Nahaian Аqmeshit» прошло благотворительное мероприятие под названием «Оқы! Жаратушы Раббыңның атымен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Атырау успешно работает благотворительный магазин
Лауреатов премии «Жомарт Жүрек» наградили в столице Шымкентский врач в канун Дня независимости провела благотворительную акцию Более 380 млн тенге собрал зимний благотворительный бал в столице

В рамках мероприятия для мечетей города и медресе было бесплатно роздано 1000 экземпляров Священного Корана.

В ходе мероприятия к присутствующим с речью обратились заместитель главного имама Ахметжан кажы Керимбек и руководитель казахстанского представительства Кувейтского фонда «Дүниежүзілік қайырымдылық» («Всемирная благотворительность»), доктор Ясир Мухаммад Али. Служители мечети высказали удовлетворение и отметили большую пользу благотворительной акции. Они поблагодарили казахстанское представительство фонда за оказание денежной поддержки благотворительного мероприятия.

Напомним, Священный Коран считается главной книгой мусульман, наставляющей верующих на путь истинный.

Автор: Айнур Акбаева

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Шымкент, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив