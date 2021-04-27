Благотворительная акция «Қайырымды істер» стартовала в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под эгидой национального проекта «Марафон добрых дел» стартовала акция «Қайырымды істер», приуроченная к 30-летию Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

В рамках акции покупатели могут оплатить товары для нуждающихся и оставить их на специальных полках, заранее установленных в магазинах, супермаркетах, аптеках или магазинах одежды. Организаторы акции хотят напомнить казахстанцам, что добрые дела можно совершать каждый день, даже во время похода в близлежащий магазин.

К благотворительной акции может присоединиться каждый. Для этого предпринимателям необходимо установить в своих магазинах или аптеках специальные полки, либо вывесить список оплаченных товаров другими покупателями.

Одними из первых акцию поддержала сеть супермаркетов «Magnum». С 13 апреля по 12 мая покупатели могут приобрести во всех магазинах сети наборы «Ифтар» для благотворительных целей. К каждому пожертвованному набору от покупателя, торговая сеть добавит ещё один от себя и с помощью волонтеров благотворительных фондов «Уасиля» и «Аль-Амин» будут развозить по мечетям.

На сайте magnum.kz будет доступна функция, с помощью которой покупатель торговой сети сможет сделать пожертвование «садака», перечислив средства на счет фонда «Закят» при Духовном управлении мусульман Казахстана. Эта функция будет установлена и на специальных стойках с QR-кодом, ведущим на страницу оплаты в фонд «Закят».

Кроме того, «Полки добра» с бесплатными товарами уже появились в магазинах Алматы, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей. По словам предпринимателей, в основном, местные жители оставляют там продукты первой необходимости: хлеб, масло и крупы.

Напомним, используя в соцсетях хэштег #ҚайырымдыIстер, можно рассказать о своих добрых делах или узнать, какие магазины вашего города поддержали благотворительную акцию.