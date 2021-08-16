Благотворительная акция «Дорога в школу» началась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в преддверии нового учебного года стартовала традиционная республиканская благотворительная акция «Дорога в школу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Цель акции - поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей в период подготовки к новому учебному году. Мероприятие проводится в каждом районе города.

Учащиеся и родители Сарыаркинского района радуются приближению нового учебного года, который начинается в традиционном формате. В этом году в районе в рамках акции «Дорога в школу» 500 детей получат сумки с учебными принадлежностями.

«До начала нового учебного года остались считанные дни. Приветствуя всех учащихся, призываю быть увлеченными знаниями, наукой, инновациями. Со стороны государства создаются условия для получения образования учащимися. Сегодня аппарат акима района Сарыарка начал акцию «Дорога в школу» в поддержку детей из социально уязвимых семей. Акция продлится до 30 сентября. В общей сложности 500 детей получат сумки с учебными принадлежностями», - сказал заместитель акима района Сарыарка Алибек Ахимбеков.

«Сегодня нашим детям дают необходимые принадлежности для школы. Больше всего дети радуются, что будут учиться в стенах школы. Большое спасибо. Самое главное, желаю всем детям здоровья», - сказала мама учащейся школы-гимназии № 65 Айгуль Камбарова.

Республиканская акция в районе Алматы стартовала сегодня, 16 августа. В рамках акции «Дорога в школу» будет оказана помощь 450 учащимся начальных классов школ района.

Всего в районе функционируют 33 школы, из них 27 - государственные, шесть – частные.

Три дня назад в Есильском районе стартовала ежегодная республиканская акция «Дорога в школу».

Сегодня сотрудники районного акимата совместно с представителями районной прокуратуры вручили рюкзаки и школьные принадлежности учащимся школы №69. В этом году в рамках традиционной акции планируется охватить около 350 детей, обучающихся в Есильском районе.

В целях оказания социальной поддержки представители МСБ и государственные органы дарят канцелярские товары, портфели и так далее детям из малообеспеченных, многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В рамках акции с 2018 года в Есильском районе помощь получили более 1 000 детей.

Более 50 предпринимателей района Байконыр с энтузиазмом приняли участие в акции «Дорога в школу».

В этом ежегодном мероприятии принимают участие представители малого и среднего бизнеса района. Аппарат акима района в текущем году в рамках данного благотворительного мероприятия планирует оказать помощь 700 ученикам. Школьная сумка наполнена основными канцелярскими товарами, необходимыми ученику. Кроме того, в этом году линейка необходимых принадлежностей пополнилась медицинской маской.

Школьные сумки были разделены на категории начальных классов и старших классов.

Родители могут оставить заявку на получение помощи онлайн на портале «Менің Атамекенім» по ссылке на платформе «Дорога в школу» (www.atamekenim.kz). Эта платформа обеспечивает прямую связь между людьми, нуждающимися в помощи, и благотворителями. Заявка обрабатывается порталом, помощь оказывается по очереди.

Отметим, что акция «Дорога в школу» реализуется при содействии спонсоров.