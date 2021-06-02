РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:40, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Благотворительная акция «Дети – наша гордость» прошла в Акмолинской области

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 1 июня поздравили онлайн-концертом акмолинские осужденные и подарками - сотрудники акмолинской УИС, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

    Ежегодно ко Дню защиты детей сотрудники учреждения ЕЦ-166/4 ДУИС по Акмолинской области проводят мероприятия для детских учреждений. В текущем году для воспитанников КГУ «Областной центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» личным составом учреждения совместно с осужденными и ИП Султановым Ш. проведена благотворительная акция «Дети – наша гордость».

    По словам пресс-секретаря ведомства Ирины Горновой, сам центр расположен в живописнейшем месте Сандыктауского района. Более 100 человек занимаются воспитанием несовершеннолетних детей, которых в Центре более 50. У каждого своя история. Для многих из них - Центр стал вторым домом.

    «Я впервые побывала в таком центре. Когда мы направлялись туда, меня охватило волнение, но, приближаясь к центру, издалека увидела светлое большое здание, утопающее в зелени, ухоженное и красивое, и волнение как рукой сняло. Руководитель Центра провел краткий экскурс и познакомил нас со своими воспитанниками. Здесь созданы все условия для проживания детей. Спортивная и детская площадки, игровые залы, уютная столовая, учебный корпус, баня и многое другое радуют глаз, но, к сожалению, не заменят детям живого общения с родными, теплоту души и безусловную любовь», - отметила психолог колонии Ирина Шарина.

    Дети встречали гостей с особым волнением и радостью. Много положительных эмоций вызвал онлайн-концерт, подготовленный осужденными учреждения, а также подарки.





    В завершение встречи директор центра Амангельды Жусупов выразил благодарность администрации учреждения и осужденным за оказанное внимание и помощь воспитанникам, а также вручил благодарственное письмо руководителю учреждения.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:52
    Каратауских краснокнижных архаров стало больше в Казахстане
    Сегодня, 15:51
    Сыр из Семея стал лучшим во Франции
    Сегодня, 15:40
    В Англии запретили одноразовые пластиковые столовые приборы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!