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    05:05, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Благоприятными будут метеоусловия в городах Казахстана 25 февраля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 25 февраля рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    25 февраля 2021 года в городах Казахстана не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

    В частности, в Актобе, Алматы, Балхаше, Караганде, Нур-Султане, Таразе, Темиртау, Усть-Каменогорске, Шымкенте метеоусловия, по прогнозам синоптиков, будут благоприятными.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


    Теги:
    Казгидромет Экология
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