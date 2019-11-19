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Благоприятными будут метеоусловия в городах Казахстана 19 ноября
19 Ноября 2019 02:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 ноября в городах Казахстана метеорологические условия будут благоприятными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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«19 ноября 2019 года не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха», - говорится в сообщении.
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