Благоприятными будут метеоусловия в городах Казахстана 19 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 ноября в городах Казахстана метеорологические условия будут благоприятными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«19 ноября 2019 года не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха», - говорится в сообщении.