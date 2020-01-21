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Благоприятными будут метеоусловия в большинстве городов Казахстана 21 января

21 Января 2020 05:30
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Благоприятными будут метеоусловия в большинстве городов Казахстана 21 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 21 января ожидаются лишь в городе Балхаш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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21 января в городе Балхаш ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

В Актобе, Алматы, Нур-Султане, Караганде, Таразе, Темиртау, Усть-Каменогорске и Шымкенте метеоусловия, по данным синоптиков, будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Экология,
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Автор:

Багдат Хасенова

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