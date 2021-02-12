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Благоприятные условия создадут в этом году для 12 тысяч соотечественников, желающих переехать в РК

Автор:  
Серик Сабеков
12 Февраля 2021, 13:25
Благоприятные условия создадут в этом году для 12 тысяч соотечественников, желающих переехать в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году будут созданы благоприятные условия для 12 тысяч соотечественников, желающих переехать на постоянное место жительство в Казахстан. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на расширенном заседании фракции Nur Otan в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане будет продолжена работа по укреплению мира и согласия в обществе.

В 2021 году будут созданы благоприятные условия для 12 тысяч соотечественников, желающих переехать на постоянное место жительство в Казахстан, с дальнейшим ежегодным увеличением охвата на 2 тысячи человек, до 20 тысяч в 2025 году», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что продолжится реализация программы «Рухани жаңғыру». Доля населения, вовлеченного в реализацию программы, в 2021 году составит не менее 31% с доведением значения данного показателя до не менее 35% в 2025 году.

«В целях сохранения курса на поддержание взаимоуважения и равенства всех религий ежегодно будет организовано 10 диалоговых площадок», - заключил Аскар Мамин.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Соотечественники   Рухани жаңғыру   Общество  
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