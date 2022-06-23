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Благоприятные метеоусловия прогнозируют 23 июня в городах РК
23 Июня 2022 04:12

Благоприятные метеоусловия прогнозируют 23 июня в городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 23 июня сообщили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

По прогнозам синоптиков,23 июня неблагоприятные метеорологические условия не ожидаются.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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