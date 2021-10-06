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    05:14, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 6 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия ожидаются в Казахстане 6 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, во всех городах и областях Казахстана 6 октября не ожидаются неблагоприятных метеоусловий.

    Отметим, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Напомним, осадки в виде дождя и снега ожидаются в некоторых областях Казахстана 6 октября.

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