05:24, 04 Октябрь 2021 | GMT +6
Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 4 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия ожидаются в Казахстане 4 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По прогнозам синоптиков, во всех городах и областях Казахстана 4 октября не ожидаются неблагоприятных метеоусловий.
Отметим, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Напомним, осадки в виде дождя и снега прогнозируют в большинстве областей Казахстана 4 октября.