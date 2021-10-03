Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 3 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия ожидаются во всех регионах Казахстана 3 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, во всех городах и областях Казахстана 3 октября не ожидаются неблагоприятных метеоусловий.

Отметим, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Напомним, ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на северную, восточную и центральную половину Казахстана, где ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах юго-востока временами сильные осадки, усилится ветер, в ночные часы туман, гололед. Западная половина Казахстан под влиянием антициклона, где погода преимущественно без осадков.