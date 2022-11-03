Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 3 ноября

3 Ноября 2022, 02:22

3 Ноября 2022, 02:22

Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 3 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 3 ноября будут в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия не ожидаются.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).