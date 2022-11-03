Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 3 ноября

3 Ноября 2022, 02:22
Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 3 ноября
3 Ноября 2022, 02:22

Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 3 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 3 ноября будут в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия не ожидаются.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


Новости по теме
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Снегопад в Алматы: 136 ДТП произошло за сутки
Последствия снегопада устраняют в Алматы
Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Спасатели нашли трех потерявшихся жителей Жамбылской области
Последствия снегопада устраняют в Алматы
Все дороги по стране открыты - МЧС
Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане 17 ноября
Неблагоприятные метеоусловия 17 ноября ожидаются в Астане и Шымкенте
Первый снег выпал в Таразе
Туман и гололед ожидаются в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
5 Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору