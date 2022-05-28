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Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 28 мая
28 Мая 2022 05:26

Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 28 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия в стране не ожидаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В городах Казахстана в ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что дожди и грозы ожидаются в большинстве городов Казахстана 28 мая.

Автор:
Корреспондент
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