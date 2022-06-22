22 Июня 2022 06:21

Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 22 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 22 июня неблагоприятные метеорологические условия в Казахстане не ожидаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере. В целом в городах РК ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 22 июня на большей части территории РК сохранится неустойчивая погода, ожидаются усиление ветра, гроза, град, шквал, на севере, юго-западе – пыльная буря.