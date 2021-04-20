Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 20 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во всех городах Казахстана 20 апреля ожидаются благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Согласно прогнозам синоптиков, во всех городах Казахстана 20 апреля ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).