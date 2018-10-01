Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 8 °С
Алматы: 23 °С
USD 364.35 EUR 423.16
RUB 5.56 CNY 53.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 2 октября

2 Октября 2018 06:19 141
Поделиться:
Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 2 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов Казахстана во вторник, 2 октября, будут благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Опасную циклахену уничтожают в Павлодаре
Канализационный дюкер на Иртыше в Семее находится в аварийном состоянии - ДЧС Вещество, похожее на пепел, посыпалось с неба в Усть-Каменогорске

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются лишь в городах Караганда, Балхаш и Темиртау.

Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Погода, Экология,
Поделиться:

Автор:

Ринат Дусумов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив