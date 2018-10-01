Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 2 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов Казахстана во вторник, 2 октября, будут благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются лишь в городах Караганда, Балхаш и Темиртау.

Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).