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Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 2 октября
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов Казахстана во вторник, 2 октября, будут благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются лишь в городах Караганда, Балхаш и Темиртау.
Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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