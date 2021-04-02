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    05:15, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 2 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 2 апреля ожидаются в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


    Теги:
    Погода Казгидромет
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