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Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 19 декабря

19 Декабря 2019 06:06
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Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 19 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеоусловия прогнозируются синоптиками в Казахстане 19 декабря. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в четверг не ожидаются.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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Ринат Дусумов

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