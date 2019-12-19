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Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 19 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеоусловия прогнозируются синоптиками в Казахстане 19 декабря. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации Казгидромета, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в четверг не ожидаются.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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