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Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 16 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 16 октября ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, 16 октября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха будут лишь в Актау и Атырау.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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