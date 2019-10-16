+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 4 °С
USD 389.59 EUR 429.06
RUB 6.05 CNY 55.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 16 октября

16 Октября 2019 06:06
Поделиться:
Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 16 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 16 октября ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане  15 октября
Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 14 октября О неблагоприятных метеоусловиях предупредили жителей четырех городов Казахстана Какими будут метеоусловия в городах Казахстана 4 октября

По информации синоптиков, 16 октября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха будут лишь в Актау и Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Погода,
Поделиться:

Автор:

Ринат Дусумов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив