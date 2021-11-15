Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия ожидаются в Казахстане 15 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 15 ноября неблагоприятные метеорологические условия в Казахстане не ожидаются.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Напомним, 15 ноября северо-западный циклон, быстро смещаясь через территорию Казахстана, вызовет осадки на северной половине преимущественно в виде снега, а на южной - в виде дождя. На большей части страны ожидается усиление ветра, на севере - с низовой метелью, гололед, туман.