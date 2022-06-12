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Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 12 июня
12 Июня 2022 05:12

Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 12 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 12 июня неблагоприятные метеорологические условия в Казахстане не ожидаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере. В целом в городах РК ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 12 июня в большинстве городов Казахстана ожидаются дождь и гроза.

Автор:
Корреспондент
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