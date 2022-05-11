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    06:44, 11 Май 2022 | GMT +6

    Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 11 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метеорологические условия в городах страны будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, 11 мая неблагоприятные метеорологические условия не ожидаются.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


    Теги:
    Экология Казгидромет Погода
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