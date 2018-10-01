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Благоприятные метеоусловия ожидаются в большинстве городов РК

16 Октября 2018 07:51 46
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Благоприятные метеоусловия ожидаются в большинстве городов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Метеорологические условия в понедельник, 16 октября, в большинстве городов Казахстана будут благоприятными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Так, не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в Актау, Алматы, Астане, Караганде, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Усть-Каменогорске, Шымкенте.

Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Атырау, Караганде.

Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляет собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющим формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

 

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Ключевые слова: Казгидромет, Экология,
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Гульмира Байзакова

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