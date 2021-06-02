05:27, 02 Июнь 2021 | GMT +6
Благоприятные метеоусловия ожидаются в большинстве городов Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В большинстве городов Казахстана 2 июня ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 июня лишь в Петропавловске.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).