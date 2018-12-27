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Благоприятные метеоусловия ожидаются в большинстве городов 27 декабря

27 Декабря 2018 05:03 52
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Благоприятные метеоусловия ожидаются в большинстве городов 27 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия в четверг, 27 декабря, ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Не ожидаются неблагоприятные метеоусловия в Актау, Актобе, Алматы, Астане, Атырау, Костанае, Кызылорде,  Павлодаре, Петропавловске, Таразе, Уральске.

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в  Кокшетау, ночью в Талдыкоргане, Шымкенте.

Метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере Караганды.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

 

 

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Ключевые слова: Казгидромет, Экология,
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Гульмира Байзакова

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