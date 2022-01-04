Благоприятные метеоусловия ожидаются 4 января в городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в воздухе, не прогнозируется 4 января в городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Казгидромет» публикует ежедневные бюллетени состояния воздушного бассейна в 21 городе Казахстана. Ни в одном из этих городов 4 января неблагоприятные метеорологические условия не ожидаются.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



