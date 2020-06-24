+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 27 °С
USD 401.26 EUR 452.86
RUB 5.83 CNY 56.78
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Благоприятные метеоусловия ожидаются 24 июня в городах страны

24 Июня 2020 05:36
Поделиться:
Благоприятные метеоусловия ожидаются 24 июня в городах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 июня в городах страны не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Об этом передает МИА «Казинформ» со сслыкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия будут 22 июня в двух городах страны
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 21 июня в Атырау Какие  метеоусловия ожидаются в Казахстане Неблагоприятные метеоусловия сохраняются в Атырау

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


Подписывайтесь на наш канал:

#Экология  
Поделиться:

Автор:

Гульмира Байзакова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив