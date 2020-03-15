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Благоприятные метеоусловия ожидаются 15 марта в Казахстане
15 Марта 2020 06:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метеоусловий, способствующих загрязнению воздуха, не ожидается 15 марта в городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ключевые слова: Экология, Казгидромет,
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