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Благоприятные метеоусловия будут во всех городах Казахстана 26 июня

Автор:  
Малика Сафаргалиева
26 Июня 2023, 05:36
Благоприятные метеоусловия будут во всех городах Казахстана 26 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 26 июня во всех городах Казахстана будут благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 26 июня на севере Казахстана ожидаются дожди с грозами.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что в 13 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.

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