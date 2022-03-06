Благоприятные метеоусловия будут в Казахстане 6 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия ожидаются в Казахстане 6 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 6 марта неблагоприятные метеорологические условия не ожидаются.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что осадки прогнозируют на большей части территории Казахстана 6 марта.