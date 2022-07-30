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Благоприятные метеоусловия будут в Казахстане 30 июля
30 Июля 2022 03:05

Благоприятные метеоусловия будут в Казахстане 30 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метеорологические условия 30 июля в городах страны будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 30 июля 2022 года неблагоприятные метеорологические условия в городах Казахстана не ожидаются.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Согласно данному прогнозу, в субботу в Казахстане ожидаются дожди и усиление ветра.


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