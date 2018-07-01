Благоприятные метеоусловия будут в Казахстане 27 июля
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов Казахстана в пятницу, 27 июля, ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», в городах Астана, Караганда и Темиртау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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