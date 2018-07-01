Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 20 °С
Алматы: 21 °С
USD 345.91 EUR 405.20
RUB 5.49 CNY 51.04
Скачать

Благоприятные метеоусловия будут в Казахстане 27 июля

27 Июля 2018 08:00 195
Поделиться:
Благоприятные метеоусловия будут в Казахстане 27 июля

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов Казахстана в пятницу, 27 июля, ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Метеоусловия в большинстве городов РК будут благоприятными в четверг
После инцидента на Арбате в Алматы хотят изменить правила по зеленым насаждениям Содержать инфраструктуру Ботанического сада Алматы будет акимат

По информации РГП «Казгидромет», в городах Астана, Караганда и Темиртау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Погода, Казгидромет, Экология,
Поделиться:

Автор:

Ринат Дусумов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив