Благоприятные метеоусловия будут в Казахстане 27 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов Казахстана в пятницу, 27 июля, ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в городах Астана, Караганда и Темиртау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).