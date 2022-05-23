23 Мая 2022 05:50

Благоприятные метеоусловия будут в Казахстане 23 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метеорологические условия в городах страны будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 23 мая 2022 года неблагоприятные метеорологические условия не ожидаются.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 23 мая на территории Казахстана пройдут дожди.