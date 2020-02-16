Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Благоприятные метеоусловия будут в Казахстане 16 февраля
16 Февраля 2020 05:05
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16 февраля во всех городах Казахстана ожидаются благоприятные метеоусловия. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеЖителей Павлодара предупредили о неблагоприятных метеоусловиях Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 1 февраля
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Осадки ожидаются в Казахстане 16 февраля
- Уровень переработки твердых бытовых отходов в Нур-Султане планируют довести до 70%
- Три тысячи столичных школьников приняли участие в акции по раздельному сбору мусора
- Рабочая группа по улучшению экологии создана в Алматы
- Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана
- Площадь лесов планируют увеличить в Казахстане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047